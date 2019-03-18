Hırsızların okuma gözlüğü çalması şaşırttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kasabı soyan 2 kişi güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kasabı soyan şahısların 4 bin lira para ve dizüstü bilgisayar çaldığı belirlenirken, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü de çalmaları şaşırttı.
Bitez Mahallesi’nde bulunan Hakalan Kasabına sabaha doğru 2 kişi girdi. Kasabın kasasına yönelen 2 şahıs önce dükkanı didik didik aradı daha sonra bozuk paralardan oluşan 4 bin lirayı, dizüstüm bilgisayarı ve kasap sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Güvenlik kameraları ise o anları saniye saniye kaydetti.
"Okuma gözlüğümü çaldılar"
Kasap sahibi Mahmut Hakalan dükkanına gece hırsız girdiğini belirterek, “Sabaha karşı 2 hırsız dükkanıma girdi. 4 bin liraya yakın bozuk parayı, laptop ve okuma gözlüğümü çaldı” dedi.
Kasap çalışanı Mehmet Yesin ise para bozdurup kasaya koyduklarını ve sabah geldiklerinde kasanın boş olduğunu, bilgisayarın çalındığını söyledi.
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