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Hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti! Bırakılan notu görünce neye uğradığını şaşırdı

09.06.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Cide ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. İnşaat halindeki bir binaya giren hırsızlar, binadaki elektrik kablolarını çalıp kaçtı. Pişkin hırsızlar, inşaatın duvarına ise 'nasıl çaldık' yazarak not bıraktı. Daha önce de benzer hırsızlık olaylarının olduğunu söyleyen inşaatın müteahhidi, inşaata kamera takarak önlem alacaklarını kaydetti. İşte olayın detayları...

Hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti! Bırakılan notu görünce neye uğradığını şaşırdı

Akılalmaz olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Hızar’a ait inşaat halindeki binaya giren hırsızlar kabloları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar inşaatın duvarına "nasıl çaldık" yazarak kayıplara karıştı. Sabah inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen elektrikçi Yalın Çağlayan, duvardaki yazıyı görünce şaşırdı. Daha sonra tesisatı kontrol eden Çağlayan, tesisata döşeli olan elektrik kablolarının kesilerek boruların çalındığını fark etti. Bunun üzerine inşaatın müteahhidi Hakkı Hızar’ı arayan Çağlayan, karakola giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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“EMEK HIRSIZLIĞI YAPMIŞ, BİRDE YAZI BIRAKMIŞ ARKASINDAN”

Duruna tepki gösteren Yalın Çağlayan, “Buraya emek verdik, 20 gündür çalışıyorduk. Müteahhit firma da bizden bir an önce işin teslim edilmesini istiyor. İşi teslim edip 4 katı bitirmiştik. İnşaata geldiğimizde elektrik kablolarının, inşaat döşediğimiz tesisattaki kabloların çalındığını fark ettik. Kabloları kesip komple borulardan çıkartmışlar. Neredeyse tesisattaki 10 bin lirayı bulan kablo çalındı. Bir de duvara yazı yazmışlar. Bu kadar pişkinlik, emek hırsızlığı yapmış, bir de yazı bırakmış arkasından. Çok önemsememiştik, fakat yazıyı görünce haber yaptırmak istedik. Her tarafa yayılsın, emek hırsızlığı bu, bu işleri yapmak kolay değil. Memleketimizde bekçilerimiz var, sokaklarda bunların gezmesini istiyorum. Müteahhit arkadaşımız zararımızın bir kısmını karşılamayı kabul etti, fakat bu yazıyı görünce çok gücüme gitti. Bu kadar basit olmaması gerekiyor. Bu kadar emeğimiz bir gecede hırsızlar yüzünden heba oldu. Diğer işlerimize bakacaktık bayram arifesinde şimdi onlara da bakamıyoruz. Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Gerekli cezaları almalarını istiyorum. Belki şimdi burada kamera falan yok, bunu çalanlara ulaşılmayacak ama bu adamların, bu kadar dışarıda rahat gezmemeleri gerekiyor. Sağda solda konuşan olursa bizlere ya da yetkililere haber versinler. 15-20 gündür burada çalışıyoruz, iş yetiştirmeye çalışıyoruz, bizim peşimizden sıvacılar çalışacaktı. Baya profesyonel çalışmışlar, yüksek yerlerdeki kablolarımızı da merdivenlere çıkarak almışlar” diye konuştu.

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“YAZDIĞI YAZI İLE TEKRARA GELEBİLİRİZ DİYOR”

Hırsızların yazdıkları yazı ile tekrar geleceklerini ima ettiklerini söyleyen Çağlayan, “Yazdığı yazı ile yeniden gelebiliriz diyor. Birde üst tarafına bir yazı daha yazmak istemişler ama sonradan silmişler, okumak için uğraştık ama okuyamadık yazıyı. Oradaki yazıyı sanırsam beğenmedi, alt tarafına bu yazıyı yazdı” diye konuştu.

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“İNŞAATA KAMERA TAKARAK ÖNLEM ALACAĞIM”

Daha önce de benzer hırsızlık olaylarının olduğunu söyleyen inşaatın müteahhidi Hakkı Hızar ise, “Sabah inşaata geldiğimizde elektrikçi arkadaşımız kabloların çalındığını söyledi. Daha öncede bazı inşaatlarda da böyle olaylar olmuştu. Sanıyorsam bunlar buraları bilen kişiler. Cide’de bunu yapan arkadaşlar olduğunu da biliyoruz. Bunun çözümünü bulmak lazım. Çok mağdur olduk, birde işimizde gecikti. Bina yapılmış, böyle kalmaz, kaldığı yerden devam eder ama mağdur olduk. Allah muhafaza biz o sırada gelmiş olsak, hırsızlarla karşı karşıya da kalabilirdik. Yetkililerden yardım bekliyoruz, çok mağdur olduk. Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunduk fakat hiçbir şey çıkmadı henüz” dedi.

Müteahhit Hakkı Hızar, inşaatına kamera takarak önlem alacaklarını kaydetti.

İHA

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Kastamonu hırsızlık not

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