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Hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 13:33 | Son Güncelleme

Başakşehir’de güpegündüz park halindeki otomobilin camını kırarak, içerisindeki çantayı çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Başakşehir’de güpegündüz park halindeki otomobilin camını kırarak, içerisindeki çantayı çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.
Olay, dün Bahçeşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DH 6960 plakalı otomobille gözlerine kestirdikleri park halindeki bir cipe yanaşan hırsızlar bir süre etrafı kolaçan etti. Çevrenin sakin olmasını fırsat bilen hırsızlar arka kapısının camını kırdıkları cipin içerisindeki çantayı alarak kayıplara karıştı.
Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde şüpheli şahısların otomobilleriyle önce park halindeki cipin yanına yanaştıkları görülüyor Bir süre etrafı kolaçan eden şüphelilerden birinin araçtan inerek cipin arka camını elindeki bir cisimle hızla kırdığı görülüyor. Otomobilleriyle olay yerinden kaçan hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürürken polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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