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Hırsızların rahatlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

Denizli'de kimliği belirsiz 4 kişi, bindikleri motosikletle geldikleri kapalı markettin önünde bulunan sandalye ve tabureleri çaldı.

Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) Denizli'de kimliği belirsiz 4 kişi, bindikleri motosikletle geldikleri kapalı markettin önünde bulunan sandalye ve tabureleri çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken; içlerindin birinin marketten çaldığı elmayı yerkenki rahatlığı dikkati çekti. Dün (çarşamba) gece, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Sırakapılar Caddesi'nde bulunan Özgür Orman'a ait markete, arkasına küçük bir araba takılı motosikletle gelen kimliği belirsiz 4 kişi, işyerinin önünde bulunan 4 sandalye ile tabureleri çaldı. Hırsızlar, çaldıklarını motosikletin arkasındaki arabanın içine koydu. Hırsızlık yapanlardan biri, işyerinin önünde bulunan tezgahtaki brandayı kaldırarak, gördüğü elmalardan aldı. Elmalardan birini yemeye başlayan şüpheli, diğerlerini de arkadaşlarına verdi. 4 kişi daha sonra işyerinden ayrıldı. Hırsızlık anları, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşyeri sahibi Orman sabah durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık yapanların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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