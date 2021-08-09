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  4. Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti! "İsteselerdi verirdim"

Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti! "İsteselerdi verirdim"

09.08.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'a ayakkabı mağazasına giren hırsızlar, üç terlik çalarak olay yerinden ayrıldı. Hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürürken, işletme sahibi olayı fark eder fark etmez karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Hırsızların terlikleri çalmalarının çok zoruna gittiğini söyleyen işletmeci "İnanın isteselerdi verirdim" dedi.

Terlik hırsızlığı, Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerine bulunan bir ayakkabı mağazasında yaşandı. İddialara göre, mağaza işletmecisi Serap Borozan, kısa süreliğine dükkanından ayrıldı. Döndüğünde terlik standında üç terliğinin eksildiğini fark etti. Yan dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Serap Borozan, görüntülerde bir kişinin dükkanı kontrol ettikten sonra üç terliği alıp ayrıldığını fark etti. Borozan, görüntülerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Yaşanan hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü.

"ÇALMIŞ OLMASI ZORUMA GİTTİ"

“Dükkandan iki dakikalığına ayrıldım. Geri geldiğimde terliklerin çalındığını fark ettim” diyen Serap Borozan, “Daha sonra yan dükkanda kamera kayıtlarına baktık. Burada şahıs kendi numaralarını ayarlıyor. Geri dönüşte üç terliği alıp gidiyor. Bunun üzerine karakola gittim. Şikayette bulundum. Çalmış olması çok zoruma gitti. İsteseydi emin ol ki verirdim. İnşallah, bir tanıdığı görür, bu rezilliği yaşar diyorum” dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde; üç kişinin ilk etapta dükkanın önünden geçtiği, ardından dönüşte dükkanın kapalı olduğunu fark edince yan tarafındaki dükkana girip olay yerinden ayrıldığı ve sonrasında aralarından bir kişinin dükkana tekrar gelip önündeki stanttan belirlediği üç terliği alıp olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

İHA

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Sakarya
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