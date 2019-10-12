Hırsızların yeni yöntemi şaşkına çevirdi

İstanbul’da 3 ilçede hırsızlık yapan “1234” çetesi üyeleri yakalandı. Zanlıların özellikle diafonlarını taktırdıktan sonra fabrika çıkışında otomatik olarak tanımlanan “1234” şifresini değiştirmemiş binaları hedef seçtikleri belirlendi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 1 ay içerisinde Bayrampaşa, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

6 kişi kıskıvrak yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, polis önceki gün düzenlenen operasyonla hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ve kol saati ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yağma, otodan hırsızlık gibi kaydı olduğu belirlendi.