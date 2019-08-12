Hırsızlığa el ele giden sevgililer tutuklandı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kamera görüntülerinden el ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve 'kargocu' gibi davranan polislerce yakalan sevgililer Suzan Evren ve Mesut Tülü ile suç ortakları Bayram Aba tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Yeşilbahçe mahallelerindeki 10 evde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Hırsızlıklar arasındaki benzerlikten yola çıkan özel ekip, 3 mahalledeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonunda şüphelilerin, Suzan Evren, erkek arkadaşı Mesut Tülü ve Bayram Aba olduğu tespit edildi.

POLİS KARGOCU GİBİ GİTTİ

Özel ekip, 2 gruba ayrılarak, şüphelilere ait 2 adresin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ardından bir kargo firmasına ait kurye kıyafetlerini giyen polis, şüphelilerin kapısını çaldı. Kapıyı açan Bayram Aba ve Suzan Evren yakalanarak gözaltına alındı. Suzan Evren'in erkek arkadaşı Mesut Tülü ise operasyon sırasında balkondan atlayarak kaçmak istedi. Sol bacağı kırılan şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyet götürüldü.