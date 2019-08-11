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Hırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kamera görüntülerinden el ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen sevgililer ile suç ortakları, kargo görevlisi kılığına giren polisler tarafından yakalandı.

Hırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kamera görüntülerinden el ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen sevgililer ile suç ortakları, kargo görevlisi kılığına giren polisler tarafından yakalandı.
Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Yeşilbahçe mahallelerindeki 10 evde yaşanan hırsızlık olayının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Hırsızlık olayları arasındaki benzerlikten yola çıkan özel ekip, 3 mahalledeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonunda şüphelilerin Suzan E., erkek arkadaşı Mesut T. ve Bayram A. olduğu tespit edildi.
POLİS KORGOCU GİBİ GİTTİ
Özel ekip, 2 gruba ayrılarak, şüphelilere ait 2 adresin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ardından da bir kargo firmasına ait kurye kıyafetlerini giyerek, şüphelilerin kapısını çaldı. Kapıyı açan Bayram A. ve Suzan E. yakalanarak, gözaltına alındı.
BALKONDAN ATLADI BACAĞI KIRILDI
Suzan E.'nin erkek arkadaşı Mesut T. ise operasyon sırasında balkondan atlayarak, kaçmak istedi. Sol bacağı kırılan şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyet götürüldü. Şüpheliler sorgularında çaldıkları döviz ve altınları, kent merkezinde bozdurduklarını, cep telefonlarını da sattıkları kaydetti. Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
HIRSIZLIĞA EL ELE GİTMİŞLER
Diğer yandan güvenlik kameralarında hırsızlık anına ve sonrasına ait ilginç görüntüler tespit edildi. Görüntülerde Suzan E. ve Mesut T. sabaha karşı bir eve girmek için hazırlık yapıyor. Sürekli el ele tutuşan çift, soyacakları eve de el ele, gidiyor.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladıHırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladıHırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladıHırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladı

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