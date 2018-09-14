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Hırsızlığı gizlemek için yangın çıkardığı iddia edilen kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Hırsızlığı gizlemek için yangın çıkardığı iddia edilen kişi tutuklandı

Muğla Sağlık Müdürlüğünde, kuruma ait bilgisayarları çaldıktan sonra yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. (25), adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Sağlık Müdürlüğünde 10 Eylül'de çıkan yangının ardından gözaltına alınan S.A. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, zanlı, kurumdaki bilgisayarları çaldığı iddiasıyla dün yeniden gözaltına alınmıştı.

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