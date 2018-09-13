Hırsızlığı gizlemek için yangın çıkardığı iddia edilen kişi yeniden gözaltında

Muğla Sağlık Müdürlüğünde, kuruma ait bilgisayarları çaldıktan sonra yangın çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünde 10 Eylül'de çıkan yangının ardından gözaltına alınan S.A'nın (25) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili kapsamlı araştırması sonucu S.A'nın bilgisayarları çaldığı iddiasıyla tekrar gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumda çalışan şüpheli ve tanıkların ifadeleri, ayrıca kamera çalışmaları neticesi soruşturmaya konu bilgisayar ve bilgisayar donanımlarının satıldığı kişiler tespit edildi. Bu kişiler hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan soruşturma başlatıldı. Suça konu bazı bilgisayarlar da temin edilmiştir. Temin edilen bilgisayarların teknik incelemesi ve diğer materyallerin tespit ve temini için çalışmalar devam etmektedir."

