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Hırsızlığın böylesi! Cep telefonunu çalarken dağıttığı reyonu topladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Denizli'de kulaklık alacağını söyleyen ve şarjını doldurmak istiyormuş gibi yaparak iş yerinde çalışan çırağı kandıran kişi, 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Uzattığı 200'lük banknotla çırağı tuzağa düşüren hırsız, telefonu aldıktan sonra pantolonuna sıkıştırdı. Hırsız, cep telefonunu çalmak isterken dağıttığı reyonu düzeltmeyi de ihmal etmedi.

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir cep telefonu dükkanına gelen M.K., şarjının bittiğini belirterek iş yerinden çalışan çıraktan 5-10 dakika telefonun şarj olmasını istedi. Dükkanda bir süre bekleyen M.K., ardından bir kulaklık almak istediğini belirterek çırağa 200 TL uzattı. İş yeri çalışanı bozuk para olmadığından parayı bozdurmak için markete gitti. İlk andan itibaren reyonda bulunan telefonları inceleyen şüpheli, 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak pantolonun içerisine sakladı.

GERİ DÖNÜP REYONU DÜZELTTİ

Hızlı bir şekilde iş yerinden ayrılan M.K., telefonunu şarjda unuttuğunu fark edince geri döndü. İkinci kez geldiği iş yerinden kendi cep telefonunu alan M.K., dükkanın önünü kontrol ettikten sonra hırsızlık yaparken dağıttığı reyonu düzelterek uzaklaştı.

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Kulaklık almak isteyen kişi ve şarja takılı olan telefonun olmadığını gören çalışan, patronu Gökhan Aras ile birlikte dükkanı kontrol ettiğinde bir cep telefonunun olmadığını anladı. Kamera kayıtlarını inceleyen Aras, polise başvurdu. Şüpheli M.K., çaldığı cep telefonunu başka bir dükkana satınca yakayı ele verdi.

'PANTOLONUN ÖN TARAFINA CEP TELEFONUNU KOYUYOR'

Daha önce de iş yerinde hırsızlık olayı yaşadığını belirten esnaf Gökhan Aras, “Bizim yanımızda çalışan stajyer arkadaşımıza ‘telefonumu şarja takabilir misin’ şeklinde gelerek telefonunu şarja taktırıyor. Kapının önünde 10-15 dakika boyunca oturuyor. Daha sonra kulaklık alma bahanesi ile arkadaşımıza para veriyor. Bozuk para olmadığı için arkadaşımız markete kadar gidip gelmek zorunda kalıyor. O arada ise reyondan telefonu çıkartmak suretiyle pantolonun ön tarafına cep telefonunu koyuyor” dedi.

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'HIRSIZLIK YAPAN ŞAHISTAN ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Sosyal medya sayesinde hırsızı tanıyan vatandaşların kendisine yardımcı olduklarını kaydeden Aras, “Biz daha sonrasında sosyal medyada falan paylaştık, sağ olsun duyarlı vatandaşlar bize ulaşım sağladı. Hırsızlık büro ekipleri sağ olsun bu kadar kısa süre içerisinde yakalandı şahıs, şikayetçi olduk. Başka insanların da canı yanmasın bu insanlar bu olayı alışkanlık haline getirmişler. Bu bir ders olması açısından ben işin açığı şikayetçi oldum ve şikayetimi de hiçbir şekilde geri çekmeyeceğim. Ben bundan önce de birçok hırsızlık olayı yaşandı işyerlerimde, başka işyerimde hırsızlık yaşandı orada şikayetimi geri çektim. Ama oradaki arkadaş yine bir hırsızlık olayına karıştı o yüzden bu hırsızlık yapan şahıstan şikayetimi geri çekmeyi düşünmüyorum yani” diye konuştu.

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İHA

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