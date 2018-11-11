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Hırsızlığın rahatlığı; kameraya öpücük attı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de park halindeki lüks aracın camını kırarak, içeri giren 2 kişi 25 bin lira değerindeki  göstergeleri çaldı.

Hırsızlığın rahatlığı; kameraya öpücük attı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de park halindeki lüks aracın camını kırarak, içeri giren 2 kişi 25 bin lira değerindeki göstergeleri çaldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen, şüpheliler kameraya öpücük attı.

Olay, Cumartesi günü 06.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki lüks aracı gören iki kişiden biri aracın camını kırarak, içeri girerken diğer şüpheli aracın önünde bekleyerek gözcülük yaptı. Araca giren kişi 1 dakika içinde yaklaşık 25 bin lira değerindeki göstergeleri aldı. 2 şüpheli daha sonra buradan kaçarak, uzaklaştı.

"BÖYLE RAHATLIK GÖRMEDİM"
Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Araç sahibi Büşra Çağla Koç güvenlik kameralarını izleyince bir şok daha yaşadı. Şüphelilerin rahat hareketleri dikkat çekerken, araçtan gösterge çalanlardan birisinin kameraya öpücük atması dikkat çekti.
Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen araç sahibi Koç; "2 kişi aracın camını kırıyor. Pişkince kameraya bakıp, öpücük atarcasına rahat hareket ediyorlar.1 dakika içerisinde göstergeleri alıp, kaçıyorlar. Böyle rahatlık görmedim" diye konuştu.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Hırsızlığın rahatlığı; kameraya öpücük attıHırsızlığın rahatlığı; kameraya öpücük attıHırsızlığın rahatlığı; kameraya öpücük attıHırsızlığın rahatlığı; kameraya öpücük attı

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