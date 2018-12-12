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Hırsızlık amacıyla girdiği minibüsün sahibi ile kardeşini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 07:58 | Son Güncelleme

ADANA'da hırsızlık amacıyla park halindeki minibüse giren kişi, kendisine müdahale etmek isteyen araç sahibi ile kardeşini bıçakladı.

Hırsızlık amacıyla girdiği minibüsün sahibi ile kardeşini bıçakladı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da hırsızlık amacıyla park halindeki minibüse giren kişi, kendisine müdahale etmek isteyen araç sahibi ile kardeşini bıçakladı.
​Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3983 Sokak'ta hırsızlık amacıyla bisikletle etrafta dolaşan ismi öğrenilemeyen kişi, park halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse girdi. Minibüs sahibi Ahmet S., şüpheliyi fark edip müdahale etmek için yanına gitti. Çıkan arbedede Ahmet S. bıçaklandı. Bu sırada Ahmet S.'nin kardeşi Tuğrul S., sesleri duyup, ağabeyinin yardımına koştu. Ancak şüpheli, Tuğrul S.'yi de bıçakladı.
Şüpheli kaçarken iki kardeş, çevre sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Tuğrul S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Yüreğir Otogarı yakınlarında yakaladı. Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık amacıyla girdiği minibüsün sahibi ile kardeşini bıçakladıHırsızlık amacıyla girdiği minibüsün sahibi ile kardeşini bıçakladı

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