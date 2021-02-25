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Hırsızlık anı anbean kameralarda

25.02.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Bursa’da iş yerinde meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Bursa’da iş yerinde meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, kadın ve erkeğin iş yerlerine pazar çantasıyla geldikleri daha sonra çaldıkları yemek takımına para ödemeden çıkma anları dikkat çekti.
Olay, Osmangazi ilçesinde bir AVM’de meydana geldi. Görüntülerde, kadının ve erkeğin iş yerlerine pazar arabası ile geldikleri önce etrafı gözetledikleri, sonrasında pazar arabasına malzemeleri doldurmaları görüldü. Hırsızlık şüphelisi çiftin dışarı çıkarken gösterdiği rahat tavırlar pes dedirtti.

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