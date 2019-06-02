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Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

Fatih'te bir iş yeri ile 6 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Şüphelilerin bilgisayarları çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te evlerden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

İlçedeki bir iş yeri ile 6 evden hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin aynı kişiler olduğunu tespit etti.

Şüpheliler R.K. (18) ile S.D'nin (25) kimliklerini belirleyen ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı. Sahte kimlikle yakalanan S.D'nin, 5 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdiği iş yerinin kamerasına da yansıyan görüntülerde, kapüşonlu kıyafet giyen zanlıların parmak izi bırakmamak için kazaklarının kollarını ellerine geçirerek bilgisayarları çaldıkları görülüyor.

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Fatih Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık

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