Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nde bulunan bir iş güvenliği firmasına giren 3 kişi, çalışanı oyalayarak masadaki bir dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu çalarak kaçtı.

Hırsızlığın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Bodrum Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi.

Eşkali belirlenen üç şüpheliden ikisi hırsızlık olayının yaşandığı iş yeri yakınlarında, diğeri Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı. Çalınan dizüstü bilgisayar bir otobüs firmasının yazıhanesinde, cep telefonu ise Gümbet Mahallesi'ndeki bankamatiklerin arkasında bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Onur U, Ali Ö. ve Mehmet A.Y. tutuklandı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, şüphelilerden birinin iç bölmede çalışanı oyaladığı, diğer şüphelinin ise girişteki masanın üzerinde bulunanları çaldığı görülüyor.

