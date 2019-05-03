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Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hendek'te bir kuyumcudan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre hediyelik almak için çarşıdaki Ferhan Büke'ye ait kuyumcuya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bir süre incelediği üç altın bilekliği alıp hızla kaçtı.

Hırsızı yakalamak için peşinden koşan dükkan sahibinin eşi Ayşe Büke ve kadın müşteriler, çevredeki esnaftan yardım istedi.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, hırsızın bileklikleri çalma anı, iş yerine ait güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ayşe Büke, AA muhabirine, olay sırasında eşinin cuma namazına gittiğini, o nedenle dükkanda yalnız olduğunu anlattı.

Kadın müşterileriyle ilgilenirken şüphelinin dükkana gelerek hediyelik bileklik almak istediğini söylediğini aktaran Büke, "Kendisine istediği bileklikleri çıkarttım, bazı sorular sordu ve bir anda bileklikleri alarak dükkandan uzaklaştı. Peşinden koştum ama yetişemedim. Bir an panik oldum, ne yapacağımı şaşırdım. Çevre esnaftan bağırarak destek istedik ama koşmalarına rağmen yakalayamadılar." diye konuştu.

Büke, polis ekiplerinin konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, hırsızın bir an evvel yakalanmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
bileklik Hediyelik hırsızlık kuyumcu

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