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Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Erzurum'un Horasan ilçesinde, iki şüphelinin bir marketten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde, iki zanlının bir marketten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi'ndeki Mahmut Toprak'a ait bir markete gece saatlerinde gelen ve yüzlerini kapatan iki kişi, marketin arka kısmındaki pencereden içeri girdi.

Marketten sigara ve çeşitli ürünler çalan şüpheliler, daha sonra kaçtı.

Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde olayı fark eden Toprak, ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak durumu haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu, hırsızlık anının görüntülendiği anlaşıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına el koyan polis, kaçan hırsızlık zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum güvenlik kamerası hırsızlık Horasan

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