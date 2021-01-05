HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı kamerada

05.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hırsızlık anı kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler önce kameraya, sonra polise yakalandı.
Çorlu’da faaliyet gösteren bir büfede hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Rumeli Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerinde yer alan marketin kapı camının kırık olduğunu fark etti.
Olayı gerçekleştiren şüphelileri çevrede araştırmaya başlayan polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde sırtlarında çuval bulunan iki şahsı fark etti.
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan ve kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların taşıdıkları çuvallarda yapılan aramalarda marketten çalındığı tespit edilen 183 adet farklı markalardan sigara paketleri ve yine çeşitli markalarda 9 şişe içki ve bir miktar para ele geçirildi.
Çalıntı malzemelere market sahibine teslim edilmek üzere el koyan polis ekipleri şüphelilerin 25 suç kaydı bulunan S.E. (16) ve 8 ayrı suç kaydı bulunan F.A. olduğunu da belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada
İş yerine ait güvenlik kamerasına saniye yansıyan görüntülerde iş yeri önüne gelen iki şüphelinin kapıyı açmak için zorladıkları ancak açamayınca kapıyı kırarak kırık camdan içeri girdikleri görülüyor.
Sigara raflarını ve içki şişelerini çuvallara dolduran şüphelilerin girdikleri şekilde marketten çıkarak kayıplara karışmaları görüntülere yansıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
CHP'li Girgin'den Gültekin'e suç duyurusuCHP'li Girgin'den Gültekin'e suç duyurusu
5 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!5 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto sırasında kapıya asılan kelepçe olay oldu

Kapıya asılan kelepçe olay oldu! Altaylı'dan sert tepki

Bolu Valiliği duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Valilik duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki harita yeşile döndü

Bir ilde sevindiren görüntü! Harita yeşile döndü

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.