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Hırsızlık anı kamerada

05.03.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, bir iş yerinde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgilere göre, Çorlu’da Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde giren iki kişi dolaptaki malzemeleri alarak kaçtı.Sabah iş yerine gelen dükkan sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen ve kamera görüntülerini inceleyen polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin Ö.A.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, bir iş yerinde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Çorlu’da Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde giren iki kişi dolaptaki malzemeleri alarak kaçtı.
Sabah iş yerine gelen dükkan sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen ve kamera görüntülerini inceleyen polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin Ö.A. ile Ç.B. olduğunu belirledi.
Polisin evlerinde yakalayarak gözaltına aldığı şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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