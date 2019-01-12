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Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen O.A.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen O.A. ve H.K. tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Manavgat'ta D-400 karayolu üzerinde bulunan mobilya atölyesinin sahibi, geçen çarşamba sabah iş yerine geldiğinde, atölyede bulunan spor aleti dambıllarıyla menteşelerin yerinde olmadığını fark etti. Çalışanlarıyla birlikte atölyede spor aleti dambıllarını arayan iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izlediğinde 2 kişinin atölyesine geldiğini ve bazı malzemeleri aldıklarını görünce Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak şikayetçi oldu. AYNI GÜN YAKALANDILAR Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarının incelemesi ve parmak izi çalışmasının ardından atölyeye giren şüphelilerin O.A. ve H.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler jandarma tarafından aynı gün evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında aynı iş yerine daha önce de gece yarısı girdikleri belirlendi. Şüphelilerden O.A.'nın 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ve 'iş yerinden hırsızlık' suçlarından da arandığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan O.A. ve H.K. adliyeye gönderildi. Cumhuriyet savcısının sorgulamasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler 'iş yerinden hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÜVENLİK KAMERASINI SÖKMEYE ÇALIŞTILAR Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İş yerine yan taraftan gelen şüpheliler, kapının üzerinde bulunan güvenlik kamerasını fark ettiği görüntülerde yer alırken, biri güvenlik kamerasını sökmeye çalışıyor. Diğer görüntüde ise şüpheliler iş yerinden aldıkları malzemeleri güçlükle yola doğru götürdükleri görülüyor.

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