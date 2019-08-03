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Hırsızlık çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

İstanbul’dan araçla gelerek Tekirdağ’da hırsızlık gerçekleştirdiği iddia edilen çete çökertildi.

İstanbul’dan araçla gelerek Tekirdağ’da hırsızlık gerçekleştirdiği iddia edilen çete çökertildi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda 3 şüpheli için de yakalama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre 29 Ağustos’ta Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’ndeki bir markette hırsızlık olayı yaşandı. Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin İstanbul’dan araçla gelerek Kapaklı’da soygun yaptıkları tespit edildi. Olayla ilgili teknik ve fiziki takip gerçekleştiren jandarma ekipleri, hırsızlığın gerçekleştirildiği aracı tespit etmeyi başardı. Ayrıca olaya karıştığı iddia edilen M.Ç. isimli bir kişi de gözaltına alındı.
Hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen diğer 3 şüpheli için de yakalama çalışmaları sürüyor.

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