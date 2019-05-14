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Hırsızlık çetesine operasyon kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da çok sayıda ev ve işyerine girerek 500 bin lira değerinde eşya çaldıkları iddia edilen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 1i kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Hırsızlık çetesine operasyon kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da çok sayıda ev ve işyerine girerek 500 bin lira değerinde eşya çaldıkları iddia edilen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 1i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin soydukları yerler arasında İGDAŞ'a ait bir ödeme merkezi ile özel bir okulda bulunuyor.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çok sayıda hırsızlık yaptığı öğrenilen bir çeteye yönelik operasyon başlatılmıştı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimlikleri belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için 9 Mayıs'ta Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt ilçelerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda biri kadın 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada 3 bin 500 lira ile hırsızlık olaylarında kullanılan 3 adet levye, 2 adet tornavidanın yanı sıra çalıntı olduğu değerlendirilen 4 adet televizyon ele geçirildi.

HIRSIZLIKLAR SIRASINDA KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken gerçekleştirdikleri hırsızlıklar sırasında güvenlik kameralarına yakalandıkları ortaya çıktı. Hırsızlık görüntülerinde şüphelilerin kapıları levye ile zorlayarak açtıkları içeri girdikten sonra para ve ziynet eşyalarının yanı sıra para edebilecek her şeyi yanlarında götürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri yerler arasında İGDAŞ'a ait bir ödeme merkezi ile özel bir okul da var.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, mala zarar verme, oto hırsızlığı gibi suçlardan daha önceden gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgularında 27 işyerinden 500 bin lira değerinde eşya ve para çaldıkları tespit edilen Hakan A.(20), Adem A.(18), Caner K.(18), Sami A.(20), Murat K.(30), Gökhan U.(23), Levent B.(21), Kübra G.(25) Hakan A.(18), Zafer Y.(23) Asayiş şube müdürlüğünden, yaşı küçük olan H.P.(17), S.A.(17) ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye gönderildiler.

(FOTOĞRAF)

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