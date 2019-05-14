HIRSIZLIK ÇETESİNE OPERASYON KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da çok sayıda ev ve işyerine girerek 500 bin lira değerinde eşya çaldıkları iddia edilen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 1i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin soydukları yerler arasında İGDAŞ'a ait bir ödeme merkezi ile özel bir okulda bulunuyor.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çok sayıda hırsızlık yaptığı öğrenilen bir çeteye yönelik operasyon başlatılmıştı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimlikleri belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için 9 Mayıs'ta Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt ilçelerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda biri kadın 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada 3 bin 500 lira ile hırsızlık olaylarında kullanılan 3 adet levye, 2 adet tornavidanın yanı sıra çalıntı olduğu değerlendirilen 4 adet televizyon ele geçirildi.