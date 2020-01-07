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  4. Hırsızlık firarisi hükümlü yakalandı

Hırsızlık firarisi hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Hırsızlık firarisi hükümlü yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan O.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Akyamaç köyü nüfusuna kayıtlı hükümlü, jandarmanın çalışması sonucu komşu Doluharman köyünde gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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Jandarma Siirt

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