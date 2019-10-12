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Hırsızlık hükümlüleri, kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 18:57 | Son Güncelleme

  KAYSERİ'de  hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.

Hırsızlık hükümlüleri, kovalamaca sonucu yakalandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Sadi Y. (22), Ali K. (23) ve Bayram K.'yi (22) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 3 şüphelinin merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda kullanılmayan bir bina içerisinde saklandıklarını belirledi. Binaya yapılan baskın sırasında kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan sorgulamada Sadi Y.'nin hakkında 8 yıl 2 ay 10 gün, Ali K. hakkında 4 yıl 3 ay, Bayram K. hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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