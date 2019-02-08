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Hırsızlık hükümlüsü "otobüsçü Yunus"tan polislere mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:53 | Son Güncelleme

Kayseri'de otobüs ve kamyon çalmasıyla bilinen, bu suçlardan yaklaşık 70 kaydı bulunan 28 yaşındaki Yunus Garip, kendisini yakalayan polislere cezaevinden mektup yazıp giyecek istedi - Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli polisler, hükümlünün talebini yerine getirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, daha 15 yaşındayken otobüs ve kamyon çalmaya başlayan ve "otobüsçü Yunus" olarak bilinen, bu suçlardan yaklaşık 70 kaydı bulunan 28 yaşındaki Yunus Garip, kendisini yakalayan polislere cezaevinden mektup yazıp giyecek istedi.

Henüz 15 yaşındayken sürmeye meraklı olduğu için otobüs ve kamyon çalan, yakıtı bitinceye kadar aracı kullanıp terk eden Yunus Garip, bu suçlardan defalarca yakalanıp, cezaevine girdi.

Hırsızlık Büro Amirliği polislerince "otobüsçü Yunus" olarak bilinen, otobüs ve kamyon çalmaktan yaklaşık 70 kaydı bulunan Garip, hükümlü bulunduğu cezaevinden, kendisini yakalayan polislere mektup yolladı.

Cezaevinde ihtiyaçlarını karşılayamadığı için polislerden yardım isteyen Garip, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Beni tanıyan herkesin ellerinden öperim. Bana bunları gönderirsen sevinirim. XXXL beden eşofman takımı, 43-44 numara terlik, 59 beden takım elbise, 43-44 numara bot, üç hilalli ve ay yıldızlı tespih, 44 numara spor ayakkabı. Bu malzemenin öncelikle sıfır olması lazım. Yoksa cezaevine almıyorlar. Bir de para lazım. İhtiyaçlarımı alamıyorum. Ağabey, '5-6 aya çıkarsın.' diyordun ya, 35 yıl yatarım var. Şöyle 350-400 TL olursa tamam. Bütün ihtiyaçlarımı alırım. Ağabey, beni tanıyanlara selam söyle. Sizden cevap bekliyorum. Sizi seven kardeşiniz Yunus, namıdiğer otobüsçü Yunus."

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aralarında topladıkları parayla satın aldıkları giyecekler ile bir miktar parayı, Yunus Garip'e verilmesi için cezaevine yönetimine teslim ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kayseri Otobüsçü Yunus

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