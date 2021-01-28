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Hırsızlık için camiye giren genç kız ve arkadaşı yakalandı

28.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Hırsızlık için camiye giren genç kız ve arkadaşı yakalandı

Van’ın Tuşba ilçesindeki bir camiye hırsızlık amaçlı giren genç kız ve erkek arkadaşı, 27 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, İstasyon Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde bulunan Şeyh Abdulkadir Geylani Camii’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptığı belirtildi.

Van’ın Tuşba ilçesindeki bir camiye hırsızlık amaçlı giren genç kız ve erkek arkadaşı, 27 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, İstasyon Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde bulunan Şeyh Abdulkadir Geylani Camii’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Olayla ilgili toplam 8 farkı kameraya ait 27 saatlik kamera görüntüsü incelenmiş, yapılan incelemeler sonucu olayların faillerinin A.K. ve T.Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek görevlilerimizce yakalanmışlardır. Yakalanan şüpheliler A.K. ve T.Ö. isimli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliğimizdeki işlemlerin ardından bugün adli makamlara sevk edilmişlerdir” denildi.

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