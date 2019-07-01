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Hırsızlık için Diyarbakır'dan Mardin'e gelmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

MARDİN'de, girdikleri daireden hırsızlık yapan F.Ç., S.P.

MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, girdikleri daireden hırsızlık yapan F.Ç., S.P. ve R.M., kiralık araçla kaçarken yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.Ç., S.P. ve R.M.'nin, hırsızlık için Diyarbakır'dan Mardin'e geldiği belirlendi.
Mardin'de evlerden hırsızlık yapan F.Ç., S.P. ve R.M., son girdikleri daireden çıkıp, araca binerken, çevredekiler tarafından görüldü. Hırsızların ihbar edilmesiyle Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kiralık olduğu belirlenen aracın Diyarbakır plakalı olması nedeniyle kent yolu üzerinde ekipler denetimlerini artırdı. Hırsızların içinde olduğu aracın, Diyarbakır yolunda tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan hırsızlar, kovalamaca sonucu araçları durdurulunca yakalandı. Araçtaki 1'i 18 yaşından küçük 3 kişi, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise hırsızlıkta kullanılan malzemelerin dışında tabanca, küpeler, 17 çeyrek altın, çeyrek altınla yapılmış 18 bileklik, 3 yüzük, 3 telefon, 2 zincir kolye ve güneş gözlüğü ele geçirildi.
Mardin Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan F.Ç., S.P. ve R.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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