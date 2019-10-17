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Hırsızlık için eve giren kadınları ev sahibi yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 kadın, ev sahibi tarafından yakalandı.

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 kadın, ev sahibi tarafından yakalandı. Kadınların hırsızlık yapmak için Kayseri’den geldikleri ortaya çıktı.

Olay, Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait binanın üçüncü katında oturan M.A., duyduğu sesler üzerine başka bir ailenin yaşadığı alt kattaki daireye indi. İçeride 3 kadın olduğunu gören ev sahibi, polise haber verdi. Adrese gelen Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 18 sabıka kaydı olan M.Ş. (23), hırsızlık suçundan 12 sabıka kaydı olan Y.G.(24) ve hırsızlık suçundan 22 sabıka kaydı ile hakkında 4 suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.T.'yi (32) gözaltına aldı.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne getirilen kadınların, hırsızlık yapmak için Kayseri'den geldikleri ortaya çıktı. 3 kadın, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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