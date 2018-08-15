HABER

Hırsızlık için gıda toptancısına giren 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 14:48 | Son Güncelleme

KONYA'da gıda toptancılığı yapan iş yerine hırsızlık için giren 3 kişi polis tarafından yakalandı.  Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gökler Sokak'ta meydana geldi.

Hırsızlık için gıda toptancısına giren 3 kişi yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da gıda toptancılığı yapan iş yerine hırsızlık için giren 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gökler Sokak'ta meydana geldi. Evinin balkonunda oturan bir kişi, 3 kişinin gıda toptancılığı yapan Hasan Akdil'e ait iş yerinin kapısın zorla açmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, iş yerinin önüne geldiğinde arızalanan motosikletlerini tamir ettiğini ileri süren ve gözcülük yaptığı anlaşılan Mehmet Emin K. (20) ile Engin Y.'yi (19) yakaladı. Motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. Polis, üçüncü kişini ise iş yerinin muhasebe bölümünün havalandırma camından içeriye girdiğini belirledi. Aynı pencereden içeri giren polis, 2'nci katta brandanın altına saklanan Kemal A.'yı (24) yakaladı.
'Hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan poliste kaydı bulunan Kemal A.'nın yapılan üst aramasında, iş yerinden çaldığı 500 lira ele geçirildi. Kapının açılması için iş yeri sahibi Hasan Akdil çağrıldı. Kapı açıldıktan sonra şüpheli Kemal A., dışarı çıkartıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecilere, ''Sanki cinayet işledik'' dedi.

​FOTOĞRAFLI

Hırsızlık için gıda toptancısına giren 3 kişi yakalandıHırsızlık için gıda toptancısına giren 3 kişi yakalandıHırsızlık için gıda toptancısına giren 3 kişi yakalandı

PARTNERHerkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!Herkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!
Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyorUluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor
Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltıAğrı'da PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.