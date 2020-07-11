HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlık için girdi! Yaptığı 'pes' dedirtti

Hırsızlık için girdi! Yaptığı 'pes' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde bir büfeye giren hırsız, kendine portakal suyu sıkıp, içti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık için girdi! Yaptığı 'pes' dedirtti

Olay, 20 Haziran Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe olarak işlettiği dükkanına gelen Engin Şahin (30), masanın ve yazar kasa bölümünün dağınık olduğunu ve kasadaki 50 liralık bozuk para ve 2 adet kredi kartının olmadığını gördü. Bunun üzerine Şahin, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

PORTAKAL SUYU SIKIP, İÇTİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir süre dükkanın önünde bekleyen hırsızın daha sonra kapıyı aralayarak içeriye girdiği görülüyor. Dükkanın içindeki güvenlik kameralarında ise masayı, çekmeceleri ve kasayı karıştırdığını görülüyor. Hırsız daha sonra tezgah bölümüne giderek meyve sıkacağının başına geçerek portakal suyu sıkıyor. Kameralarda hazırladığı portakal suyunu bardağa doldurarak içen hırsız ardından büfeden ayrılıyor.

0c2a86e336f1f605b981c26bc2806a51

Olayın ardından kamera kayıtlarını alan Şahin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4 yaralıKatliam gibi kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Felç: Nedenleri, belirtileri, tedavisiFelç: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan Ayasofya paylaşımı!

Sosyal medyayı sallayan Ayasofya paylaşımı!

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Bikinili tatil pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Bikinili tatil pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

İlginizi Çekebilir

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Meteor mu düştü, obruk mu? 'Kup' çukuru halen gizemini koruyor

Nasıl oluştuğu halen bulunamadı...

Maske takma zorunluluğu olan İzmir'de, takmama bahaneleri 'pes' dedirtti

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

Akseki'de katliam gibi kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Gri listedeki "Hejar" etkisiz hale getirildi

'Bunu da al' diyerek cinsel organını göstermişti! Taksiciyle ilgili flaş gelişme

'Bunu da al' diyerek cinsel organını göstermişti! Flaş gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün en az bin kişi koronavirüse yakalanacak

Bakan Koca'dan flaş açıklama: En az 1000 kişi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.