HABER

Hırsızlık için girdiği 5 camide imam odalarına zarar veren zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

Karaman’da hırsızlık yapmak için girdiği 5 camide imam odalarına zarar veren hırsızlık şüphelisi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezinde 1 saat arayla 5 camide hırsızlık girişiminin yaşanması üzerine hemen harekete geçti.

Karaman’da hırsızlık yapmak için girdiği 5 camide imam odalarına zarar veren hırsızlık şüphelisi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezinde 1 saat arayla 5 camide hırsızlık girişiminin yaşanması üzerine hemen harekete geçti. Hırsızlık şüphelisini bulabilmek için iz süren ekipler, hırsızlık zanlısının son olarak girdiği Topucak Mahallesi’nde bulunan Gölyeri Boyacı Camii’ni incelemeye aldı. Burada caminin güvenlik kamerası kayıtlarını alarak izleyen polis, zanlının kısa sürede kimliğini tespit etti. Polis, düzenlediği baskınla A.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

“Camideki imam odasının camını yangın söndürme tüpüyle kırdı”
Hırsızlık zanlısı A.Y.’nin güvenlik kamerası görüntülerinde rahat hareketler sergilemesi dikkat çekti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, cami cemaati gibi Gölyeri Boyacı Camii’ne gelen zanlının, kapısı açık olan camiye ayakkabısını çıkararak içeriye girdiği görülüyor. Dikkat çekmemek içi ayakkabılarını ayakkabılığa da koyan A.Y., daha sonra imam odasına yöneldi. Kapının kitli olduğunu gören şüpheli bir süre kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan şahıs daha sonra yerde bulunan yangın söndürme tüpüyle kapı camını kırarak içeriye girdi. İmam odasında çekmecelerde para arayan zanlı, bir şey bulamayınca hızla camiden uzaklaştı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Gemlik'teki cinayet, güvenlik kameralarına yansıdıGemlik'teki cinayet, güvenlik kameralarına yansıdı
Cami soygunu güvenlik kamerasına yansıdıCami soygunu güvenlik kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.