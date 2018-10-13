HABER

Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık için girdiği evdeki kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Taşyaka Mahallesi 339 Sokak’taki bir apartmanın 3. katına çıkan hırsız, bir dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Evde yalnız yaşanan E.A. ile karşılaşan şüpheli, önce E.A.'yı darp etti. Daha sonrada cinsel tacizde bulundu. Zanlı evdeki 850 lira ve cep telefonunu çalarak kaçtı. E.A.'nın komşularından yardım istemesi üzerine durum polise bildirildi.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

İHA'nın haberine göre Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. E.A.'nın verdiği eşkal üzerine ekipler çalışma başlatırken, bölgeye yakın otel ve apartlar incelemeye alındı. Kaldığı otelde polis ekiplerini gören zanlı kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan Mehmet R.E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Mehmet R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklamaİslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Evinde ölü bulunduEvinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsız hırsızlık Muğla Fethiye

En Çok Okunan Haberler

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Okuyucu Yorumları 5 yorum
besleyin
3 ay yatar çıkar iyi halden
@frtdg yatmaz bence adli kontrol şartı ile serbest bırakırlar, bağımsız yargımız
taciz,tecavüz,zina suç kapsamından çıktı.yiğit arkadaşımızın kaçmasına gerek yoktu.kendini belli etmiş.yazık olmuş.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.