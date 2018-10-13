Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Taşyaka Mahallesi 339 Sokak’taki bir apartmanın 3. katına çıkan hırsız, bir dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Evde yalnız yaşanan E.A. ile karşılaşan şüpheli, önce E.A.'yı darp etti. Daha sonrada cinsel tacizde bulundu. Zanlı evdeki 850 lira ve cep telefonunu çalarak kaçtı. E.A.'nın komşularından yardım istemesi üzerine durum polise bildirildi.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

İHA'nın haberine göre Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. E.A.'nın verdiği eşkal üzerine ekipler çalışma başlatırken, bölgeye yakın otel ve apartlar incelemeye alındı. Kaldığı otelde polis ekiplerini gören zanlı kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan Mehmet R.E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Mehmet R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

