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Hırsızlık için girdiği evdeki kadını rehin alan şüpheli, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, hırsızlık için girdiği dairede kendisini fark edip çığlık atan Mihriban Ö.'yü (45) yakalanacağını anlayınca rehin alan, polisin iknası sonucu teslim olan Mustafa Gündoğdu (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık için girdiği evdeki kadını rehin alan şüpheli, tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, hırsızlık için girdiği dairede kendisini fark edip çığlık atan Mihriban Ö.'yü (45) yakalanacağını anlayınca rehin alan, polisin iknası sonucu teslim olan Mustafa Gündoğdu (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren Mustafa Gündoğdu, evde bulunan Mihriban Ö. ile karşılaştı. Mihriban Ö. çığlık atınca, Gündoğdu paniğe kapıldı. Dairenin kapısında toplanan komşular, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yakalanacağını anlayan Mustafa Gündoğdu, Mihriban Ö.'yü rehin aldı. İtfaiye ekipleri, rehin alınan kadının dairesinin balkonuna kadar merdiven uzattı.
​Olay yerine gelen Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’nun yürüttüğü operasyonda, polis binanın içinden ve dışından birçok kez anonslarla şüpheliye teslim olması için çağrıda bulundu. Bu arada Mihriban Ö.’nın yakınları, evin dışında sinir krizi geçirdi. İki çocuğu bulunan Mihriban Ö.’nün hayatından endişe eden yakınları, olayın bir an önce bitmesi için dua ederek, gözyaşı döktü.
Saat 15.30 sıralarında ise ikna çalışmaları sonuç verdi ve Mustafa Gündoğdu teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren Mihriban Ö.’ye müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.
LİNÇ GİRİŞİMİ
Şüpheli Mustafa Gündoğdu, apartmandan polis yeleği giydirilip çıkartılırken, Önal'ın yakınları ve komşuları tarafından linç edilmek istendi. Mustafa Gündoğdu, polisin sıkı güvenlik önlemi altında polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa Gündoğdu, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan Gündoğdu, 'rehin alma, ırza tasaddi ve konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık için girdiği evdeki kadını rehin alan şüpheli, tutuklandıHırsızlık için girdiği evdeki kadını rehin alan şüpheli, tutuklandıHırsızlık için girdiği evdeki kadını rehin alan şüpheli, tutuklandıHırsızlık için girdiği evdeki kadını rehin alan şüpheli, tutuklandı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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