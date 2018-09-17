Hırsızlık için girdiği evden çıkarken yakalandı

Bartın'da, polis ekiplerinin kendisini takip ettiğinden habersiz olan hırsızlık şüphelisi, girdiği evden çıkmak isterken polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Köyortası Mahallesi Tersane Caddesi'nde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.
Birinci katlardaki evlerin camlarının açık olup olmadığını kontrol eden ve bir süre sonra anahtarı kapıda unutulan bir eve giren şüpheli, içerideki kadının çığlık atması üzerine kaçmaya çalışırken, karşısında polis ekiplerini gördü.
"Hırsızlık", "yaralama", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "cinsel taciz" gibi suçlardan poliste kaydı bulunan A.K, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Bu arada, şüphelinin evden çıkma ve yakalanma anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!
Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!
YPG'ye katıldığı gerekçesiyle Türkiye'de hüküm giyen İngiliz: Yardım için hükümetime yalvarıyorum
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Manisa Sarıgöl'den acı haber: 1 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt
Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum