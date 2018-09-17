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Hırsızlık için girdiği evden çıkarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Polis ekiplerinin kendisini takip ettiğinden habersiz olan hırsızlık şüphelisi, girdiği evden çıkmak isterken gözaltına alındı

Bartın'da, polis ekiplerinin kendisini takip ettiğinden habersiz olan hırsızlık şüphelisi, girdiği evden çıkmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Köyortası Mahallesi Tersane Caddesi'nde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Birinci katlardaki evlerin camlarının açık olup olmadığını kontrol eden ve bir süre sonra anahtarı kapıda unutulan bir eve giren şüpheli, içerideki kadının çığlık atması üzerine kaçmaya çalışırken, karşısında polis ekiplerini gördü.

"Hırsızlık", "yaralama", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "cinsel taciz" gibi suçlardan poliste kaydı bulunan A.K, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, şüphelinin evden çıkma ve yakalanma anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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