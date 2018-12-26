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Hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:47 | Son Güncelleme

Mersin'de hırsızlık için girdiği evde emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedin başında video çeken 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de hırsızlık için gittiği evde emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedin başında video çeken 15 yaşındaki çocuk, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'in (67), evde olduğu sırada 15 yaşındaki Yusuf G'nin zili çalıp eve girdiği iddia edildi.

Evde emekli öğretmeni bıçaklayarak öldüren zanlı, cesedin başında video ve fotoğraf çekip arkadaşına gönderdi.

Arkadaşının polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine giden ekipler, Yürümez'in cesedini buldu. Evde yapılan incelemede de televizyonun çalındığı belirlendi.

Zanlının kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 15 yaşındaki zanlıyı gözaltına aldı. Yürümez'in cesedi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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