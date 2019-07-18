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Hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir işyerinin depo bölümüne giren kadın, işyeri sahibi Tolga Yalıntaş'ın kızına ait oyuncakların bulunduğu çantayı ve başka eşyaları çaldı.

Hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir işyerinin depo bölümüne giren kadın, işyeri sahibi Tolga Yalıntaş'ın kızına ait oyuncakların bulunduğu çantayı ve başka eşyaları çaldı. Kadın iki kez girdiği depoya tuvaletini yaptıktan sonra uzaklaştı. Hırsızlık ve kadının tuvaletini yaptığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Gündoğdu Mahallesi'ndeki turizm çarşısında takı ve hediyelik eşya satışı yapan Tolga Yalıntaş'ın işyerinin arka tarafında depo olarak kullandığı bölüme, sabah saatlerinde elinde çuval bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın girdi. Depodan aldığı bazı eşyaları elindeki çuvala dolduran kadın, dışarı çıktı. Bir süre sonra yeniden depoya giren kadın, kapının yanına tuvaletini yaptı. Kadın daha sonra bir rafta duran Tolga Yalıntaş'ın 4 yaşındaki kızına ait, içinde oyuncak bulunan çantayı alarak uzaklaştı.
PİS KOKU GELİNCE FARK ETTİ
Saat 10.00 sıralarında işyerini açan Tolga Yalıntaş, pis koku üzerine işyerini kontrol etti. İşyerinin ardından depoyu kontrol eden Yalıntaş, deponun kapısının açık olduğunu, birisinin buraya tuvaletini yaptığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Tolga Yalıntaş, bir kadının açık kapıdan iki kez depoya girdiğini, ilkinde elindeki çuvala bazı eşyaları doldurup gittiğini, bir süre sonra yerinden geldiğini gördü. Kadının ikinci gelişinde kapının hemen yanına tuvaletini yaptığını ve oyuncak dolu çantayı alıp gittiğini gören Tolga Yalıntaş, durumu jandarmaya haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.
'EŞİMİN DOĞUM GÜNÜ, GEÇ AÇTIK'
Turizm sezonu olduğu için geç saatlere kadar çalıştıklarını belirten Tolga Yalıntaş, "Bugün eşimin doğum günü. Geç saatlere kadar çalıştığımız için eşim ve çocuklarımla kahvaltı yapmak istedik. Bu nedenle de iş yerini biraz geç açtık" dedi. İş yerini açtıktan sonra depo bölümünden pis koku hissettiğini anlatan Yalıntaş, "Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken, arka tarafta pisliği gördük. Önce bir hayvanın yaptığını zannettik. Güvenlik kameralarını izleyince bir kadının geldiğini, kızımın içinde oyuncaklarının olduğu çantayı ve bir şeyler daha aldığını, kapının yanına büyük tuvaletini yaptığını gördük. Burası turizm bölgesi. Burada böyle şeylerin olmaması lazım" dedi.
FOTOĞRAFLI

Hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptıHırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptıHırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptı

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