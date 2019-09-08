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Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 07:54 | Son Güncelleme

 ANKARA'da, Murat O.

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Murat O. iddiaya göre bakır kablo çalmak için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılarak yaralandı.
Olay, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Altınpark Mahallesi Fatin Caddesi'nde meydana geldi. Elektik idaresi ekipleri, mahalle sakinlerinin elektrik kesintisi bildirimi üzerine geldikleri trafoda yerde hareketsiz yatan Murat O.'yu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akımın kesilmesinin ardından içeri giren sağlık ve itfaiye ekipleri, Murat O.'yu sedyeyle trafodan çıkardı. Vücudunda yanıklar oluşan Murat O., ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat O.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Yapılan incelemede Murat O.'nun trafodaki bakır kabloları çalmaya çalışırken akıma kapıldığı belirlendi.

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Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldıHırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldıHırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldıHırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı

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