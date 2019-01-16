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Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği trafoda elektrik akımına kapılan E.Ö.

Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği trafoda elektrik akımına kapılan E.Ö. (27), ağır yaralandı.
İlçenin Şeyhsinan Mahallesi Ziyabey Caddesi'nde dün gece, bir trafosu binasının kapısının açık olduğunu gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, trafo binasına girdiklerinde E.Ö.'nün hareketsiz yattığını gördü. E.Ö., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.Ö.’nün arkadaşı O.Ç. ise trafonun yakınında gözaltına alındı. O.Ç., ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Üzerlerinde elektrik arıza ekibinin kıyafetleri olduğu görülen şüphelilerin hırsızlık amaçlı trafoya girdikleri tespit edildi. Trafoda yapılan incelemede ise elektrik akımını sağlayan bakır lamaların yerinde olmadığı anlaşıldı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar olduğu belirlenen E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hırsızlık suçlarından kaydı bulunan 2 şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldıHırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldıHırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı

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