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Hırsızlık için girdikleri evde 2 kişiyi öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 03:13 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de hırsızlık için bir eve giren kişi ya da kişiler, eterle bayılttıkları anne ve kızı boğarak öldürdü.

Bahçelievler’de hırsızlık için bir eve giren kişi ya da kişiler, eterle bayılttıkları anne ve kızı boğarak öldürdü. Maskeli oldukları öğrenilen saldırganlar olay sonrası oradan uzaklaşırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Zafer Mahallesi Canan Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaya giren yüzleri maskeli kişi ya da kişiler 1. Katta bulunan daireye girmeye çalıştı. Girdikleri daire içerisinde bulunan eter kullanarak evde bulunan Kezban Ercan (81), ve Ayşe Soymaz (52)’ı etkisiz hale getirdi. Hırsızlık için girdikleri evde bulunan anne ve kızını bayılttıktan sonra boğarak öldürdü.
Eşi kapıyı açamayınca komşulardan yardım istedi
İş yerinden çıktıktan sonra camiye gittiği öğrenilen Ayşe Soymaz’ın eşi İsmail Soymaz eve gelmeden önce telefonla evdekilere ulaşmaya çalıştı. Herhangi bir cevap alamayan İsmail Soymaz eve geldiğinde çaldığı kapı açılmayınca komşulardan yardım istedi. Komşularının yardımıyla girdiği evde İsmail Soymaz, eşi Ayşe Soymaz ve annesi Kezban Ercan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olayı polis ve sağlık ekiplerine bildiren İsmail Soymaz olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz’ın hayatını kaybettiklerini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı
İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek ev içerisinde inceleme yaptı. Yaptıkları incelemelerde Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz’ın eter kullanılarak uyutulduğu ve sonradan boğularak öldüğünü belirledi.
Cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı
Yaşanan cinayetin ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz’ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Akşam saatlerine yaşanan cinayet sonrası olayı haber alan yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri yaşanan olaya tepki gösterirken ‘İdam gelsin’ şeklinde slogan attı.
Yaşanan olayın zanlılarının madde bağımlısı olduklarını iddia eden Şükrü Özkaya, “ Bu geceki bu acı hepimizin acısı olarak algılayalım ki bu acıyı biz yaşadık. Benim yengem ve babaannem. Bu acı son acıları olsun. Bu bölgede bir genç kızımızı da öldürdüler. Bunu öldürenler de madde bağımlıları. Acımızı görüyorsunuz. Üniversitede okuyan yavrusu burada baygın bir halde. Eşi şuanda emniyette ifade veriyor. Biz ekmeğimizi hırsızlıkla kazanan bir toplum değiliz. Kimsenin namusunda ekmeğinde gözümüz olmaz. Bunların da bizim canımızda ve malımızda gözü olmasın.
Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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