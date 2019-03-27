HABER

Hırsızlık için girdikleri evde bir kişiyi rehin aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Adana'da, hırsızlık amacıyla girdikleri evdekilerin uyanması üzerine bir kişiyi kuru sıkı tabancayla kısa süre rehin alan ve çaldıkları iki cep telefonuyla kaçan iki şüpheli yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı

Adana'da hırsızlık amacıyla girdikleri evdekilerin uyanması üzerine bir kişiyi kuru sıkı tabancayla kısa süre rehin alan ve çaldıkları iki cep telefonuyla kaçan iki zanlı yakalanıp tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Suriyeli Fayyat Ümeyir (20), kardeşi Halid Ümeyir (19) ve kuzeni Hezza Kadro'nun (19) yaşadığı eve iki kişi hırsızlık amacıyla girdi.

Bu sırada duyduğu sesler üzerine uyanan Hezza Kadro'nun başına şüphelilerden biri tabanca dayadı. İki kardeşin de uyanması üzerine şüpheli, yaklaşmaları halinde ateş edeceğini söyleyerek tehdit etti.

Evdeki iki cep telefonunu gasbedip rehin tuttukları kişiyle birlikte sokağa çıkan zanlılar, Kadro'yu bıraktıktan sonra havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ara sokaklarda telaşlı halde gördükleri Suriye uyruklu İbrahim H'yi (20) olayla ilgisi olabileceği şüphesiyle gözaltına aldı.

Mağdurlar, gözaltındaki İbrahim H'nin olayı gerçekleştiren iki şüpheliden biri olduğunu ifade etti. Zanlı, sorgusunda, diğer şüphelinin de Suriyeli İbrahim A. (19) olduğunu belirtti.

Şüpheli İbrahim A. saklandığı adreste yakalanırken, yapılan aramalarda olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ile çalınan 2 cep telefonu da bulundu.

Suçlamayı kabul eden iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Bu otobüs kütüphaneye gidiyorBu otobüs kütüphaneye gidiyor
Çocuk esirgeme kurumundan hayallerine koşan kadınÇocuk esirgeme kurumundan hayallerine koşan kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 şüpheli adana cep telefonu gasp Kurusıkı Suriyeli yakalanma

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Terör saldırılarında ölenlerin sayısı azaldı

Sonuçlar belli oldu! 2018'de azaldı...

Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.