Hırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin 24 olayda yaklaşık 1 milyon liralık eşya ve para çaldıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin başka illerden hırsızlık yapmak için İstanbul'a geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları belirlendi.

POLİS 4 AY TAKİP ETTİ

Maltepe'de 11 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, bir hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Polis Kağıthane, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Fatih, Çekmeköy ilçelerinde hırsızlık yapan çete üyelerine yönelik önceki gün yaptığı baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Elebaşılığını Fikret T.(25)'in yaptığı çete üyelerinin işlemleri Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı.

HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada hırsızlık çetesinin izlediği yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin hepsinin hırsızlık yapmak için İstanbul dışından geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları tespit edildi. İstanbul'da kaldıkları süre boyunca sabah 08.00'de hırsızlığa çıkan şüphelilerin, gündüz kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri, öğle saatlerinde dinlendikleri, havanın kararmasıyla hırsızlıklara devam ettikleri öğrenildi.