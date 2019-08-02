HABER

Hırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.

Hırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin 24 olayda yaklaşık 1 milyon liralık eşya ve para çaldıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin başka illerden hırsızlık yapmak için İstanbul'a geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları belirlendi.

POLİS 4 AY TAKİP ETTİ

Maltepe'de 11 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, bir hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Polis Kağıthane, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Fatih, Çekmeköy ilçelerinde hırsızlık yapan çete üyelerine yönelik önceki gün yaptığı baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Elebaşılığını Fikret T.(25)'in yaptığı çete üyelerinin işlemleri Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı.

HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada hırsızlık çetesinin izlediği yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin hepsinin hırsızlık yapmak için İstanbul dışından geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları tespit edildi. İstanbul'da kaldıkları süre boyunca sabah 08.00'de hırsızlığa çıkan şüphelilerin, gündüz kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri, öğle saatlerinde dinlendikleri, havanın kararmasıyla hırsızlıklara devam ettikleri öğrenildi.

BAZI OLAYLARDA KAMERALARA YAKALANMIŞLAR

Şüpheliler bazı eylemlerde güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelilerin Çekmeköy'de girdikleri bir evden aldıkları kontak anahtarı ile park halindeki lüks otomobili çalma anları kameralar tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin 20 evden hırsızlık ayrıca 4 gasp yaptığı da ortaya çıktı. Özellikle turistleri takip eden şüphelilerin bıçak tehdidi ile para ve cep telefonlarını gasp ettikleri tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

(FOTOĞRAF)

Hırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandıHırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandı

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
(Özel) Sultangazi’deki kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1’i çocuk 9 yaralı(Özel) Sultangazi’deki kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1’i çocuk 9 yaralı
Çanakkale’de 260 mülteci yakalandıÇanakkale’de 260 mülteci yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.