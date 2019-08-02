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Hırsızlık için İstanbul’a gelen şebekeye operasyon: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

İstanbul polisi farklı illerden hırsızlık için gelen şebekeyi 9 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertti.

Hırsızlık için İstanbul’a gelen şebekeye operasyon: 6 gözaltı

İstanbul polisi farklı illerden hırsızlık için gelen şebekeyi 9 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertti. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansırken gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Maltepe, Şişli, Kâğıthane, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Ümraniye, Fatih ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, ilk olarak 11 Nisan tarihinde Maltepe’deki bir eve girerek elektronik eşya, para ve ziynet eşyası çalan hırsızların İstanbul’un birçok ilçesinde meydana gelen benzer hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edildi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 3 ay süren yoğun çalışmalar neticesinde şüpheliler önceki gün gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler Fikret T. (25), Muhammed A., Ömer C., İbrahim K., Mehmet Ali B. ve Mehmet K.’nin farklı ilçelerde meydana gelen 24 ayrı olayın sorumlusu olduğu ve benzer suçlardan çok sayıda kayıtları bulunduğu belirtildi.
Şehir dışından hırsızlık yapmak için gelmişler
Gözaltına alınan 6 kişiden 5’inin İstanbul’da ikamet etmediği, hırsızlık yapmak amacıyla gelip, günlük kiralık evlerde kaldıkları tespit edildi. Hırsızlık olayları gerçekleştikten sonra İstanbul’dan ayrılan kişilerin yerine yenileri geldiği, sürekli bir değişim içerisinde oldukları, bu şekilde yüzlerini unutturmaya çalıştıkları da öğrenildi.
1 Milyonluk soygun
İstanbul’un 9 farklı ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında, para, cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve ziynet eşyasının yanı sıra 2 adet de lüks araç çalan hırsızların verdiği toplam maddi zararın 1 milyon TL olduğu belirlenirken, yakalanan şüphelilerin ilk anda yapılan üst aramalarında 7 bin 100 TL nakit para ve 10 adet çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Hırsızlar lüks aracı çalıştırmak için dakikalarca uğraştı
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin park halindeki lüks bir araca yaklaşarak kapısını açtıklarını, daha sonra içine girerek arabayı çalıştırmaya çalıştıkları, şoför koltuğuna oturan bir hırsızın arabayı çalıştıramaması üzerine diğer hırsızın arabayı çalıştırmaya çalıştığı, şahısların dakikalar sonra aracı çalıştırarak olay yerinden hızla uzaklaştıkları görüldü.
9 farklı ilçede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelisi 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık için İstanbul’a gelen şebekeye operasyon: 6 gözaltı

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