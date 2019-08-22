HABER

Hırsızlık için sıra numarası alıp beklediği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gittiği aile sağlığı merkezinde bir personelin cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanıp tutuklandı - Şüphelinin sıra numarası alıp bir süre bekledikten sonra odaları tek tek gezmesi kameraya yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aile sağlığı merkezinde sıra numarası alıp bekledikten sonrası bir personelin cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akkapı Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde görevli N.T, polisi arayarak sedye üzerinde bıraktığı cep telefonunun çalındığını bildirdi.

Bunun üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkeze giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde 20'li yaşlardaki şüphelinin bir çalışanın yardımıyla sıra numarası alarak bir süre bekledikten sonra odaları tek tek gezip daha sonra buradan ayrıldığı ve dışarıda kendisini bekleyen bir kişiyle bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Ekip, görüntülerden eşkalini belirlediği zanlıyı yaptığı çalışmayla yakaladı.

Hakkındaki hırsızlık suçlamasını kabul etmeyen zanlı Eyüp E. (29), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, zanlıyla birlikte bölgeden ayrılan diğer kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’deİpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de
Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik köpek balığı yakaladıÇanakkaleli balıkçılar 5 metrelik köpek balığı yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Aile Sağlığı Merkezi bekleme cep telefonu Sıra tutuklanma

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.