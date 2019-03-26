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Hırsızlık için tuvalet penceresinden eve giren şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 05:12 | Son Güncelleme

Adana'da tek odalı evin tuvalet penceresinden giren şüpheli iki kişiden biri hane sahiplerince diğeri ise polis tarafından yakalandı

Adana'da bir evin tuvalet penceresinden girdikleri evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde tek odalı bir evde yaşayan Suriye uyruklu 5 kişi, içeride tanımadıkları iki kişinin cep telefonlarını almaya çalıştığını fark edince şüphelileri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bu sırada çıkan arbedede ev sahipleri, bir kişiyi etkisiz hale getirirken diğer şüpheli üzerindeki tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra kaçtı.

Hane sahiplerinin yardım istedikleri komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçmaması için evdekilerce eli eşarpla bağlanan hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Kaçan kişinin eşkal bilgilerini alan polis ekipleri, aynı mahallede yaptıkları araştırmada diğer şüpheliyi de çaldığı cep telefonlarıyla birlikte yakaladı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki boş kovanlarda yaptığı incelemede şüphelilerin kuru sıkı tabanca kullandığını tespit etti.

Eve tuvalet penceresinden girdiği belirlenen şüpheliler Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Suriyelilerin komşusu İsmail Dağ, yaptığı açıklamada, "Adamlar tuvalet penceresinden içeri girmişler. Telefonları almaya çalıştıkları sırada biri uyanınca kaçmaya çalışmışlar. Arbede çıkmış. Biri de silah sıkarak kaçarken polise söylememeleri için bunları tehdit etmiş." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık Suriyeli

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