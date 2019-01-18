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Hırsızlık keşfi güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 15:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da açık balkon kapısından girdikleri 2 evden hırsızlığın yanı sıra 1 otomobil ve 1 motosiklet çalan 3 şüpheli, yakalandı.

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da açık balkon kapısından girdikleri 2 evden hırsızlığın yanı sıra 1 otomobil ve 1 motosiklet çalan 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden B.G'nin hırsızlık öncesi bisikleti ile sokakta keşif yapması kameralara yansıdı. Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak, şüphelilerin B.G., F.K. ve M.B. olduğunu ortaya çıkardı. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin çeşitli suçlardan suç kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerden B.G'nin hırsızlık öncesi bisikleti ile sokakta keşif yapması kameralara yansıdı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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