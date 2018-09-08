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Hırsızlık kovalamaca sırasında ateş edilerek durduruldu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

BOLU’da, bir inşaattan hırsızlık yapıp, minibüsle kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sırasında ateş edilerek durduruldu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, bir inşaattan hırsızlık yapıp, minibüsle kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sırasında ateş edilerek durduruldu. Mermilerden birinin isabet ettiği minibüsün sürücüsü yaralanırken, yanındaki suç ortağı arkadaşı ise gözaltına alındı.

Alpağutbey Mahallesi’nde gece saatlerinde inşaat halindeki bir binadan hırsızlık yapıldığını fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, hırsızların kullandığı 14 EZ 427 plakalı kırmızı minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Minibüs, İzzet Baysal Mahallesi kanal yolu üzerinde görüldü. 'Dur' ihtarına uymayan, sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis, minibüsteki 2 kişiye önce anons yaptı, durmayınca da havaya uyarı ateşi açtı. Ancak şüpheliler, D-100 karayolu üzerinde kaçmayı sürdürdü. Bir süre sonra polis, minibüsün lastiklerine ateş açtı. Bu sırada seken kurşunlardan biri sürücüye isabet etti. Yaralanan sürücü, Sanayi Kavşağı yakınlarında durmak zorunda kaldı.

Çağırılan ambulansla sürücü Müslüm Kodaş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanındaki diğer şüpheli Arif Özçelikli ise gözaltına alındı.

Araç ve çevresinde yapılan incelemede herhangi bir silaha rastlanmadı. Minibüste bulunan çalıntı inşaat malzemelerine el kondu.

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