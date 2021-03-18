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  4. Hırsızlık malzemelerine karşılık uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Hırsızlık malzemelerine karşılık uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

18.03.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanan hükümlünün evinde çok sayıda silah ile çalıntı eşya ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün ve yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B.’nin Eyyübiye ilçesindeki evde saklandığını belirledi. Hükümlünün çalıntı malzemeler karşılığında takas yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığını da tespit eden ekipler, eve düzenledikleri operasyonda Ş.B. ile dini nikahla yaşadığı C.B.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 4 tabanca, av tüfeği, şarjörler ve fişekler, 15 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, sahte kimlik ile 100’er dolarlık 10 sahte banknotun yanı sıra çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, cep telefonları, televizyon, jeneratör, güvenlik kamerası gibi 40 parça eşya ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. ve C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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