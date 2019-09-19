Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON ,(DHA) -HASADI tamamlanan fındıkta kurutma dönemi sürerken, üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Art arda yaşanan hırsızlıklar üzerine üreticiler, harmandaki fındıkların başında kamp kurup, gece-gündüz nöbet tutuyor. Türkiye'nin dünyada üretiminde lider olduğu fındıkta tamamlanan hasadın ardından kurutma ve satış dönemi sürerken fındık hırsızlığı başladı. Bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Bölgede son günlerde artan fındık hırsızlığı olaylarına karşı güvenlik güçleri alarma geçti. Fındık hırsızlığına karşı Trabzon Ticaret Borsası da çalışma başlattı. Üreticiden çalınan fındıkların satılmaması için tüccarlar ve fındık alım yerleri uyarılmaya başlandı. Fındıkta kurutma işlemine devam eden üreticiler ise harmana serdikleri fındığın başında kamp kurarak, gece-gündüz nöbet tutuyor. Hırsız korkusu nedeniyle fındıklarının başından ayrılamadıklarını söyleyen Emine Sağlam, “Fındık hep emek. Toplaması, taşıması, sermesi, kurutması hep dert. Hırsız olayları çok fazla. Başında nöbet tutmak zorunda kalıyoruz fındığın. Eşimle beraber, günlerdir sahile kurduğumuz harmanda nöbet tutuyoruz. Fındığın başından ayrılmaya korkuyoruz. Hırsız çok. Evimize hasret kaldık. Buradan sürekli yabancılar geçiyor. Burası ıssız olsa belki çalacaklar bütün emeklerimizi. Gece uyumuyoruz. Uyusak fındığımız gidecek biliyoruz” dedi. Fındıklarını kurutmak için kurduğu çadırda nöbet tutan Ömer Yıldız da “Gece-gündüz mahsulümüzü hırsızlardan korumak için nöbet tutuyoruz. Elimizde tırmıklar, kazma kürekler nöbetteyiz. Uyumak falan yok. Fındık çok emek isteyen bir iş” diye konuştu.

ÜRETİCİYE MESAJLI UYARI Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan, üreticilere fındıklarını saklama konusunda uyarılarda bulunarak, "Fındık değerli bir ürün. Bu yüzden hırsızlık olayları maalesef var. Borsa olarak 14 yıl önce başlattığımız bir sistem vardı. Bu sisteme halen devam ediyoruz. Fındığı çalınan müstahsilimiz olduğu zaman bize haber veriyor. Biz de fındığın menşeini, şeklini, çuvalların şeklini tüm üyelerimize ve esnafımıza mesaj atarak, bildiriyoruz. Onlar da şüpheli gördükleri fındıklar için emniyet güçlerine haber veriyor. Genel olarak üreticileri tanıyan tüccarların çalıntı olabileceklerini düşündükleri ürünler konusunda güvenlik birimlerini uyarmaları, hırsızlıkların önüne geçilebilmesinde en önemli tedbirlerden biri. Vatandaşlarımız hırsızlara karşı tedbirli olsunlar. Fındıklarını iyi saklasınlar. Evlerini ve fındıklarını bırakıp gitmesinler. Hırsız korkusundan fındıklarını emanete vermesinler” dedi. 'KÖPEĞİME İLAÇ VERİP FINDIĞIMI ÇALDILAR' Trabzon'un Araklı ilçesi Buzluca Mahallesi’ndeki evinin önünden yaklaşık 1 ton fındığı çalınan ve oğlu için düğün hazırlığı yapan Şenol Nur ise başına geleni şöyle anlattı: